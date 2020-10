Taget for spritkørsel

Klokken 22.07 torsdag blev en 55-årig mandlig bilist fra Nivå standset og kontrolleret nær Søndermarken i Espergærde. Her fik han alkometeret til at slå ud over det tilladte, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel. En blodprøve skal nu fastslå mandens eventuelle promille, lyder det fra politiet.