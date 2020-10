Taget for spritkørsel

Klokken 08.21 blev en 56-årig mandlig bilist fra Helsingør standset og kontrolleret på Strandpromenaden. Her fik han pustet alkometeret op over det tilladte, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille, oplyser Nordsjællands Politi.