Tag med på havfugletur

Hellebæk Kohaves Venner er glade for atter at kunne invitere på tur - denne gang: Havfugletur, søndag den 27. september kl. 10-13.

Sidste år var en succes, så den gentages naturligvis! Efteråret byder på et stort fugletræk hen over vores område.

Hvis der lige har været en periode med kraftig nordvestenvind, er der ud over vindblæst hår gode chancer for at se de kæmpe store suler, der gæster os fra de nordatlantiske ynglekolonier. Edderfugle, måger, terner og mange småfugle har vi også mulighed for at se langs kysten. Husk VARMT tøj, kikkert og kaffe/the, lyder det