Tag med Øresundsakvariet på tun-safari

23. august 2019

Store tun og store plask! For andet år i træk sejler Øresundsakvariet med akvariechef Jens Peder Jeppesen som skipper ud på Øresund og leder efter den store atlantiske tun - for den er derude, det gælder bare om at have øjnene med sig.

Både i 2017 og i 2018 blev der set tun i Øresund, og i år stævner Øresundsakvariet igen ud for at spotte den store fisk. Akvariet startede sine tunsafarier op i 2018 og akvariechef Jens Peder Jeppesen håber, at tunen igen i år springer i Øresund:

- Vi ved, at tunen er herude i Øresund, de er bare så lynhurtige, at man virkelig skal være vågen for at se dem. Tit ser man et kæmpe plask, og som erfaren tunspotter er man ikke i tvivl om at det er en tun - der findes ikke noget plask som det, den kan lave, når den springer ud af vandet og rammer ned i overfladen igen, siger han.

Jens Peder Jeppesen vil på årets ture være skipper på bådturene, og vil - udover at holde et vågnet øje med omgivelserne - fortælle om tunens liv i Øresund.

Historisk begivenhed

Tilbage i 1950'erne var der masser af tun i Øresund, og man holdt konkurrencer, hvor der blev halet tun på op til 300 kg i land. Men blandt andet overfiskeri betød, at tunen helt forsvandt fra Øresund, og ikke siden 1960'erne har man set tun i det lokale farvand. Altså lige indtil 2017, hvor tunen pludselig var tilbage i Øresund igen.

Det er blandt andet restriktioner på tun-fiskeriet, der har gjort det muligt for tunen at vende tilbage til Øresund. Desuden er der i Øresund masser af føde til tunen, blandt andet makrel og sild, så Øresund er et oplagt sted for tunen at jage.

Mens Øresundsakvariet ikke kan garantere, at vi ser tun på turene, så kan vi garantere en spændende sejltur, hvor man får fortalt om tunens liv i Øresund. Og som bonus er der stor sandsynlighed for også at møde den lille hval, marsvinet.

I år sejler Øresundsakvariet ud fire gange over to søndage i september, nemlig 1. og 15. september kl. 10.00-12.00 og igen kl. 13.00-15.00 begge dage.

Billetter kan bookes gennem Øresundsakvariets hjemmeside www.oresundsakvariet.ku.dk.