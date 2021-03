Se billedserie Græssende kvæg præger marken mellem Esrumvej og Kronborg Kollegiet. Men et foreløbigt endeligt forslag til en lokalplan muliggør byggeriet af blandt andet almennyttige boliger på grunden. Foto: Andreas Norrie

Tæt på endelig beslutning i sag om 370 boliger

Grundejerforeningerne omkring to planlagte byggerier på Rasmus Knudsensvej er bekymrede over for højt og tæt byggeri.

Helsingør - 05. marts 2021

På mandag skal By-, Plan- og Miljøudvalget behandle det endelige forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som muliggør byggeriet af op til 370 boliger af 95 kvadratmeter i gennemsnit fordelt på to byggefelter på Rasmus Knudsensvej ud mod Esrumvej. Det ene byggefelt omfatter erhvervsskolen U/Nords nuværende grund og bygninger, og den anden grund er ejet Helsingør Kommune, og er i dag et engområde med græssende køer.

