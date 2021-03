Økonomiudvalget sender penge afsted for at få livet tilbage i indre by efter coronaen, og i genstartspakken er der blandt andet sat penge af til 10 nye markedsparasoller, som skal benyttes af nye torvehandlere. Foto: Kim Rasmussen

Tæt på 4 millioner skal sætte gang i kommunen

Samtidig med, at det lige er lidt mere end år siden, at Danmark oplevede den første coronanedlukning ventes Byrådet mandag aften at godkende en lokal genstartspakke med et budget på 3.885.000 kroner. For det var i alle tilfælde et enigt økonomiudvalg, som sagde god for pakken på mødet mandag.