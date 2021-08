Se billedserie Per Tærsbøl har haft plads i Helsingør byråd i 48 år - i perioden fra 1994 til 2009 var det som borgmester. Nuistopper han med udgangen af denne byrådsperiode. Foto: Allan Nørregaard

Tærsbøl stopper efter 48 år

Helsingørs tidligere bykonge, forhenværende borgmester Per Tærsbøl, siger stop og genopstiller hverken til byrådet i Helsingør eller Region Hovedstaden. Det er mit liv sværeste beslutning, erkender han.

Han har gået og spekuleret over det i et års tid, men først torsdag fik hans kone, Bodil Bardram, og børnene besked om at beslutningen var truffet: Per Tærsbøl genopstiller ikke til hverken byrådet i Helsingør eller Regionsrådet i Hovedstaden.

Med udgangen af året forlader han politik efter 48 år i Helsingør Byråd.

- Men jeg bliver indtil da - stille og roligt, lyder det fra en berørt Per Tærsbøl som også erkender, at beslutningen om at forlade politik er den sværeste, han har skullet træffe.

Ikke ende som ringvrag Først torsdag fik hans familie at vide, at han havde besluttet ikke at genopstille. Og børnene svarede med et tillykke, selvom de havde forventet, at han tog fire år mere.

- Men jeg er altså 81 år, og jeg vil ikke risikere at ende som et ringvrag, fortæller Per, som kom ind i politik ved en tilfældighed.

- Ja det var faktisk min bankmand, Ib Christensen, der er skyld i det. Ib sad selv i byrådet, men det var hans bank ikke så begejstret for, så han spurgte mig, om jeg ikke ville stille op. Det gjorde jeg på en niende plads - men så skete der det, at jeg sprængte listen og blev valgt ind som nummer to. Det var ikke så vellidt dengang, husker Per, som siden 1974 har haft plads i Helsingør Byråd.

I 1994 blev han valgt til byens borgmester - og brød dermed 75 års socialdemokratisk bystyre, da han vippede Knud Axelsen af pinden. Han sad som borgmester indtil 2009, da han på konstitueringsdagen blev vippet af pinden af Venstre-manden Johannes Hecht-Nielsen.

Tærsbøl var i sin borgmestertid utroligt populær - måske fordi han ikke er mere konservativ end at det gør noget - så han fik hurtigt status som bykonge, og i 2001 opnåede han 40 procent af de afgivne stemmer i Helsingør - eller godt 14.000 stemmer.

Det gav de konservative absolut flertal i Helsingør Byråd - men det var faktisk ikke en ønskeposition for byens førstemand.

- De der 13-12 afstemninger bryder jeg mig ikke om. Det er ikke befordrende for samarbejdet. Jeg kan bedst lide de brede forlig.

Bliver ikke yngre Når Per Tærsbøl har valgt alligevel ikke at genopstille, selvom han for længst havde sagt ja til det, så skyldes det flere ting.

- Jeg kan godt mærke, at jeg ikke bliver yngre. De mammut dagsordener, man som politiker skal tygge sig igennem, trækker søm ud. Efter en lang dags møder og forhandlinger er jeg træt. Og så må jeg jo erkende, at hele it-området ikke rigtig er mig. Bare det at skulle holde on-line møder i corona-tiden har været en udfordring, når man ikke er it-kyndig. Det hele går bare hurtigere, og det er en udfordring, siger Per Tærsbøl, som dog ikke vil pege på, at alting var bedre førhen. Det er bare anderledes.

Svært og vemodigt Men den 81-årige Tærsbøl har det alligevel svært med at skulle sige farvel til politik, som har fyldt så meget i hans liv de seneste 48 år.

- Det bliver da mærkeligt - og vemodigt. Men det er det rigtige. Jeg har simpelthen for meget arbejde i dag.

Hvad tiden så skal gå med for den energiske og vedholdende Per Tærsbøl, ved han ikke rigtigt endnu.

- Jeg kører jo ikke bil, så måske skal jeg cykle lidt mere. Jeg skal nok også med i nogle foreninger. Se lidt mere til familien. Nyde vores nye lejlighed på Kløvermarken. Og så får vi jo også ekstra tid til at være i sommerhuset ved Stillinge Strand, lyder det fra den afgående, populære Per, som alle er på fornavn med i Helsingør Kommune.