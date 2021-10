Per Tærsbøl var vikarierende borgmester, da Værftet i Helsingør lukkede. Foto: Thomas OlsenT

Tærsbøl fortæller om værftslukning

Helsingør - 22. oktober 2021 kl. 11:22

De frivillige på Værftsmuseet inviterer torsdag den 28. oktober til et af de populære fyraftensmøder. Gæsten denne gang er tidligere borgmester Per Tærsbøl, der vil fortælle om situationen omkring Værftets lukning i 1983. Per Tærsbøl var dengang viceborgmester, men netop i tiden omkring værftslukningen var han fungerende borgmester for den langtidssygemeldte Ove Thelin.

Tærsbøl blev derfor øjenvidne til værftslukningen og en nøgleperson i Kommunens forsøg på at afbøde virkningerne af lukningen.

Værftet havde dengang omkring 1500 ansatte og var suverænt områdets største private virksomhed, og derfor var lukningen et alvorligt slag - både økonomisk og beskæftigelsesmæssigt - ikke bare for Helsingør, men for store dele af Nordsjælland.

Selvom de fleste vidste, at det var krisetider for værftsindustrien, så var det de færreste, der turde tænke tanken til ende, og derfor kom lukningen som et chok, for det var jo også selve Helsingørs identitet, det handlede om.

Derfor gik Kommunen i første omgang også med til at støtte medarbejdernes behjertede forsøg på at videreføre nybygningsafdelingen under navnet Skibsværftet Helsingør, og da det projekt også måtte opgives, så handlede det første og fremmest om at sikre de mange ledige de bedste muligheder.

Fyraftensmødet den 28. oktober foregår i det gamle bestyrelseslokale på Værftsmuseet med start klokken 16, og det er planlagt til at vare halvanden times tid.

Der er fri adgang, og tilmelding er ikke nødvendig. Undervejs vil de frivillige være vært ved en øl eller vand.