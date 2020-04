Tændte bål bag bowlinghal

To drenge på 15 og 16 år blev lørdag aften ved 22-tiden bortvist fra området fra den tomme bowlinghal ved Rønnebær allé i Helsingør. En anmelder havde fortalt politiet, at der var tændt bål, og at der blev råbt og kastet ting ind i bygningen. En patrulje får talt med de to unge, der ganske rigtigt havde tændt et lille bål. De fik at vide, at de skulle gå et andet sted hen, og der blev ikke indledt nogen straffesag.