TV2 viser ydmygende plejehjemsvideo

En medarbejders tilsyneladende uforklarlige opførsel her på plejehjemmet Grønnehaven har chokeret mange i kommunen.

Helsingør - 14. september 2020 kl. 04:08 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En video optaget på en mobiltelefon af en ansat på plejehjemmet Grønnehaven har chokeret plejehjemsledelse og forvaltning. Den ansatte er bortvist og politianmeldt. Videoen blev mandag offentliggjort på TV2. En fastansat og mangeårig mandlig medarbejder på plejehjemmet Grønnehaven er blevet bortvist og politianmeldt for at have filmet sig selv ydmyge eller gøre groft nar af en forsvarsløs kvindelig beboer, og videresende videoen til en bekendt. Sagen er blevet taget meget alvorligt af Helsingør Kommunens ledelse, som dog samtidig har valgt ikke at gå offentligt ud med sagen.

Modtageren af filmen - skulle ifølge oplysninger givet til Frederiksborg Amts Avis - have været så chokeret, at vedkommende henvendte sig til politiet, som siden kontaktede Helsingør Kommune, hvor sagen har været oppe på kommunaldirektør Stine Johansens bord.

- Det var i første omgang lederen af Grønnehaven, der blev kontaktet af politiet, og fik fremvist optagelsen. Hun valgte straks, at kalde medarbejderen på arbejde, hvor han fik taget nøgler og adgangskort og bortvist. Der blev handlet klart og meget konsekvent, siger kommunaldirektør Stine Johansen, da Frederiksborg Amts Avis spørger til den hidtil ikke offentligt kendte sag, som fandt sted i juni. En sag, som politikerne i byrådet ifølge avisens oplysninger blev orienteret om i sidste uge.

Det er vigtigt, for kommunaldirektøren at fremhæve, at der er tale om enkeltstående og ulykkelig personalesag.

- De ansatte på Helsingørs plejehjem og ældrepleje er dygtige og omsorgsfulde. Det ligger mig meget på sinde at understrege det, siger Stine Johansen.

Kommunaldirektøren bekræfter samtidig, at hun selv har set videoen.

- Det er en meget grænseoverskridende, afskyelig og dybt ubehagelig adfærd, som man ser på videoen, siger Stine Johansen.

I forhold til, hvorfor sagen ikke tidligere er kommet frem i offentligheden, så lyder det fra kommunaldirektøren, at der er tale om en personalesag, der efterforskes. Hun har heller ikke nogen kommentar til, at TV2 har planer om at offentliggøre videoen.

Videoen er nemlig også sendt til journalisterne på TV2, som stod bag den opsigtsvækkende dokumentar om de stærkt kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. En sag, hvor Aarhus kommune først forsøgte at stoppe dokumentaren ved hjælp af fogedforbud. Siden er dokumentaren dog blevet vist i fuld længde, og særligt behandlingen af den 90-årige kvinde Else dominerede den offentlige debat i ugevis.

TV-stationen har fået fuldmagt til at vise videoen af de pårørende til beboeren.

Plejehjemmet Grønnehaven er med 116 beboere fordelt på 10 mindre afsnit, heriblandt en demensafdeling, Helsingør Kommunes største plejehjem. Institutionen har omkring 180 faste medarbejdere.

Nordsjællands Politis kommunikationsafdeling bekræfter overfor Frederiksborg Amts Avis, at man har modtaget en anmeldelse fra en borger om uberettiget videregivelse af billeder fra plejehjemmet Grønnehaven. Ligeledes bliver det oplyst, at sagen er under efterforskning.

