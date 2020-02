Peter Mygind, th, er politiefterforsker Dan Sommerdahl. Her under optagelser ved Værfets Madmarked sammen med sin makker og gode ven, Flemming Torp, spillet af André Babikian.Foto: Allan Nørregaard

TV-serie er klar til premiere: - Det er Helsingør Politi

Programmet for denne specielle forpremiere indledes klokken 18.45 med velkomst. Klokken 19 vises første afsnit af Sommerdahl. Klokken 19.45 er der pause og mulighed for at købe mad i de mange madboder, og klokken 20 blændes der op for afsnit nummer 2. Bagefter fortsætter festen på Madmarkedet.