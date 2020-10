Syng dansk koncert i Tikøb Kirke

Tikøb Kirke har inviteret et halvt kor og en hel sopran til at komme og underholde. Korsangen i Danmark har det virkelig svært i disse coronatider, da man ikke må stå tæt sammen og synge på grund af faren for smittepartikler i vores udåndingsluft. Det er en udfordring for alle kor at stå med så stor afstand og få noget som helst korklang til at fungere.