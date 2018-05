Svenskere sendt med færgen

To fulde svenskere skabte ved 4-tiden natten til søndag så meget uro ved færgeterminalen, at alarmselskabet GS4's folk valgte at tilkalde politiet. De to svenskere fik en skideballe af de fremmødte betjente og blev derefter fulgt direkte til færgen mod Sverige.

- De er ikke sigtet for noget, betjentene valgte per konduite at nøjes med at argumentere kraftigt for, at det var på tide at komme hjem, siger vagtchaf Ole Hestbæk.