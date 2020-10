Svensker nægtede at bruge mundbind

En patrulje førte i forbindelse med Covid-19-restriktionerne omkring klokken 18 tilsyn ved færgeterminalen i Helsingør Havn. Her traf de på landgangen en 50-årig svensk mand, som ikke bar mundbind, og han blev vejledt om at iføre sig et sådant, hvilket han i første omgang efterkom. Da patruljen kort efter traf manden igen, havde han dog taget mundbindet af, og han blev derfor sigtet for ikke at bære mundbind, hvor dette var påkrævet, oplyser Nordsjællands Politi.