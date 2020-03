Denne svenske bus blev stoppet i løbet af den første time af den nye grænselukning. Her ser man politiet inspicerer bussen. Det har ikke været muligt at få bekræftet fra Nordsjællands Politi, om bussen på billedet er identisk med den turistbus, som de oplyser, er blevet afvist.

Svensk turistbus skulle til Tyskland: Blev afvist ved grænsen til Helsingør

Klokken 12 lukkede Danmarks grænser, og en turistbus nåede ikke med over. Den blev afvist ved færgeterminal i Helsingør en time efter grænselukningen.

20 svenskere skulle til Tyskland for at handle stort ind. Det havde de planer om at gøre igennem Danmark, hvor de sejlede med færgen fra Helsingborg til Helsingør.

Da turistbussen rullede ud af færgen, og ud i Danmark, blev den dog vinket ind til siden af politiet.

Passagerne ombord havde ikke et anerkendelsesværdigt formål, og de blev derfor afvist og bedt om at rejse tilbage til Sverige.

Foruden turistbussen forlyder meldinger nu, at i alt otte personer er blevet afvist ved grænsen til Danmark i Helsingør