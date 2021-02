Svensk kommentator: HH-tunnel er reelt arkiveret

- På samme dag, som undersøgelsen om en fast HH-forbindelse blev offentliggjort, så valgte infrastrukturministeren(Thomas Eneroth(S) at bruge sin Facebook-profil på at skrive om abortrettigheder, skriver Perlenberg.

En del af årsagen til, at projektet ikke er politisk interessant for regeringen er det faktum, at undersøgelsen viser, at kun en ren biltunnel mellem Helsingborg og Espergærde på sigt kan finansiere sig selv, mens en løsning inklusiv en jernbanetunnel mellem Helsingør og Helsingborg vil kræve en statslig investering på 14 milliarder danske kroner.