Svensk DSB kan ikke bruge HH-tunnel

Den nye dansk-svenske undersøgelse, som blandt andet har undersøgt økonomien bag en fast HH-forbindelse, er blever positivt modtager af borgmester Benedikte Kiær(K) og ikke mindst af Helsingborgs borgmester Peter Danielsson fra det konservative parti Moderaterne. Ligeledes ser der også ud til at være flertal i begge byers byråd - med blandt andet opbakning fra socialdemokraterne - for at gå videre med planen. En plan, som består af en jernbanetunnel mellem selve Helsingør og Helsingborg samt en sydlig vejtunnel, som start I Helsingborg og går i land et sted omkring Espergærde og herfra kan tilsluttes motorsvejsnettet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her