Sved gav overskud til frivillige og foreninger efter rekordløb

17. december 2019

Det var formentlig med ømme ben og sved på panden at cirka 3100 deltagere løb i år til Kronborgstafetten. Antallet af tilmeldte havde aldrig været højere, og gjorde at årets Kronborgstafet var det hidtil største i sin levetid. Og det har givet godt til pengekassen. Regnskabet er blevet gjort op nu, og det viser et overskud på 60.000 kroner, som nu skal uddeles til frivillige og foreninger.

- Det er ikke meningen, at Kronborgstafetten skal skabe overskud, men at løbet skal være selvfinansierende. Når der så alligevel kommer et overskud, så er vi glade for at kunne dele det ud til de fire foreninger, siger kommunaldirektør Stine Johansen.

De fire foreninger, som kommunaldirektøren taler om, er Helsingør Ski- og orienteringsklub, HIF Atletik, Løbeklubben PULS 3060 og Helsingør Firmaidræt.

Foreningerne er blevet valgt, fordi de hvert år lægger et kæmpe arbejde både i forberedelserne, men også på selve løbsdagen, hvor de er med til at sørge for afviklingen.

Der er ingen tvivl om, at foreningerne er glade for pengene. - Vi er super glade for pengene. Kronborgstafetten er en meget vedkommende måde for os at tjene penge til vores forening. Vi er en del af en kæmpe løbefest, hvor folk hygger sig, mens de dyrker motion. Og det er jo netop også vores fornemmeste formål. Vi skal bruge pengene til at opkvalificere vores dygtige trænere samt tilbyde diverse sociale arrangementer, siger Thomas Hvidt, der er bestyrelsesmedlem i løbeklubben PULS 360

Siden 2014 har Kronborgstafetten uddelt overskud på 400.000 kroner til frivillige og foreninger. Løbet er igen at finde i 2020, hvor det bliver afholdt torsdag 4. juni 2020.

