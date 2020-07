Svaneborg Kardyb i Toldkammeret

De to århusianske musikeres debutalbum, Knob, udkom i marts 2019. Det blev ugens album på DR P8 Jazz og sikrede duoen hele to priser til Danish Music Awards; Årets Danske Jazzkomponist og Årets Nye Danske Jazznavn. I april 2019 sikrede de sig tilmed sejren i JazzDanmarks landsdækkende konkurrence for unge musikere; Jazzkonkurrencen 2019.