Suspekt er klar til Kulturværftet

For et år siden udgav rapgruppen Suspekt deres måske bedste og mest velproducerede album til dato. Men corona kom i vejen, og albummet fik aldrig det liv, bandet ønskede. Som Emil fra bandet udtrykker det: - Vi har det som løver i et bur og har absolut ikke glemt jer. Vi har lyst til at smadre alt omkring os, for igen at komme ud og mærke friheden og hinanden." Det får Suspekts fans så rig lejlighed til at opleve, når bandet i efteråret tager på en tour, der blandt andet bringer dem til Kulturværftets Store Scene fredag den 29. oktober. Det skriver Kulturværftet i en pressemeddelelse.