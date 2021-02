Sur spillefugl nægtede at betale for Oddset-kuponer

Klokken 12.09 torsdag blev det anmeldt fra Føtex Food i Snekkersten, at en person havde indfundet sig onsdag aften omkring klokken 21.00 og spillet på Oddset for flere tusinde kroner uden i første omgang at betale for kuponerne. Da det sidenhen viste sig, at væddemålene ikke gik hjem, forlod manden butikken uden at have betalt for sine spil. Sagen er nu ifølge politiet et bedrageriforhold.