Supersangerinden med den hæse stemmer kommer

Macy Gray er kendt af de fleste for sin karakteristiske hæse stemme - og ikke mindst for de megahits, som er kommet fra hendes hånd de seneste godt 20 år. Hun blev verdenskendt i 1999 med debutudgivelsen On How Life Is, som indeholdt de hits, alle sang med på i slutningen af 90'erne og i starten af 00'erne. Siden har den produktive dame udgivet hele 10 albums med flere verdenshits. Grammy, Brit Award samt Billboard Award er blot nogle af de store musikpriser, hun har høstet i sin karriere.

Natalie Renee McIntyre - bedre kendt som Macy Gray - er beviset på, at det kan betale sig at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Allerede som teenager skrev hun sange for andre artister, og da én af disse pludselig ikke dukkede op til en demo-session, indspillede hun sangene selv, selvom hun ikke var så vild med sin karakteristiske stemme. Numrene spredte sig i musikmiljøet i Los Angeles, hun opfandt sit kreative alias Macy Gray og landede i 1998 en pladekontrakt hos Epic. Da alle kunne synge med på I Try året efter, tog hendes musikkarriere for alvor fart, og hun vandt en Grammy for Best Female Pop Vocal Performance for netop dette hit.