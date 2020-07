Merete Nygaard er projektleder på det storstilede sundtolds-arrangementet, som trods corona gennemføres i august - bare i en mindre udgave.Foto: Allan Nørregaard

Sundtoldens dage i mindre format

Sundtolden er Helsingørs DNA, og til august skal vi ikke snydes for Sundtoldens Dage, selvom det store marked er aflyst på grund af corona. Det skulle have været kæmpe stort - Sundtoldens dage, som i år skulle løbe over en hel uge. Men så kom corona, og det storstilede arrangement måtte aflyses.

Men - men - men: ildsjælene bag Sundtoldsmarkedet giver ikke så let op - tværtimod. Selvom de ikke kunne mødes fysisk, så fortsatte planlægningen af Sundtoldens dage - nu bare i mindre format. Og resultatet er blevet et flot program, som nu er offentliggjort. Og på torsdag begynder billetsalget og pladsreservationen til de mange arrangementer. For restriktioner er der stadig. Og det store afsluttede Suldtoldsmarked på havnen er udskudt til næste år.

En uge med aktiviteter Sundtoldens Dage finder sted i ugen 8.-15. august. Det hele begynder lørdag den 8.-8. med træskibe, sejldug og duften af havluft, når kapsejladsen Øresund på langs, finder sted. Det er Danmarks største kapsejlads for træbyggede sejlførende fartøjer, uanset størrelse og uanset om båden er et lyst- eller erhvervsfartøj. Arrangør er Maritimt Værksted Hal 16 og M/S Museet for Søfart, og man kan se hele programmet på www. Helsingor.dk/arrangementer

16.000 besøgende Arrangørerne af Sundtoldsmarkedet ærgrer sig selvfølgelig over, at årets arrangementet ikke bliver foldet ud i sin fulde helhed. 16.000 plejer at besøge markedet, som har været en årlig begivenhed siden 2013, men mange samarbejdspartnere har alligevel været parate til at bidrage med sundtold-arrangementer, og derfor kan man blandt andet besøge Frederik II´s vinkælder på Kronborg, hvor man kan få en autentisk oplevelse ved blandt andet at smage Lutendrank, som var kongens vin i 1600-tallet. Her kan man også komme på Sundtoldsknejpe.

Thalias artillerister er en historisk forestilling ud over det sædvanlige, som HamletScenen står for, og børnene kan komme på soldaterskole i Karmeliterklostrets have.

Bymuseets gårdhave Mange af arrangementerne foregår i Bymuseets smukke gårdhave i Hestemøllestræde 1. Det gælder blandt andet arrangementet »Klædt af til skindet« - Mode, frisurer og hygiejne i 1800-tallet. Udover at få et indblik i datidens mode kan man købe velskænket Sundtoldsøl fra fad og spise saltmad og tidstypiske kager.

På byvandringer kan man tage tidsmaskinen tilbage til Helsingørs storhedstid og komme på en historisk tidsrejse gennem byen.

Byens mange smukke gårde plejer at være åbne til Sundtoldsmarkedet,og også i år bliver der mulighed for at få et smugkig bag facaderne, når gårdene i Strandgade åbnes for besøgende.

En ordentlig dram Vil man høre historien om værtshusene, øllet og snapsen kan man i Bymuseets gårdhave komme til arrangementet »En ordentlig dram og et godt glas øl«.

Der bliver arrangeret kirkegårdsvandringer » Stemmer fra fortidens grave« blandt de gamle fredede gravsten.

Og i Museets gårdhave kan man høre om »Sundhed og sygdom for 200 år siden«.

Helsingør Sømandsforening synger på Den Røde Plads, og de festlige Kadrejere synger og spiller gamle shanties om livet på de syv have, mens man kan nyde en omgang skipperlabskovs.

Den sidste lørdag - den 15. august - kan man i museumshaven opleve gøglere på slap line - det er en festlig oplevelse for hele familien.

Kun med billet

Der er begrænset plads til alle arrangementer, men der kan være 100 til hvert i Bymuseets gårdhave,

Til alle arrangementer gælder det, at man skal sikre sig pladsbillet på forhånd hos arrangørerne - også selvom arrangementet er gratis.

Primus motor i forberedelserne til Sundtoldens dage er Merete Nygaard fra Museerne Helsingør. Og hun glæder sig over, at der trods alt bliver en version af Sundtoldens Dage, selvom den ikke bliver så omfattende og spektakulær, som det oprindelig var planlagt.