Sundtoldens dage i børnehøjde

Helsingør - 12. august 2020 kl. 13:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad ved Helsingørs børn om Sundtoldstiden?

Hvert år i forbindelse med Sundtoldsmarkedet tilbyder Museerne specielle oplevelsesforløb for hhv. kommunens 5. klasser og daginstitutioner. I mødet med udklædte folk fra Sundtoldsmarkedet, får store og små børn via involverende opgaver en oplevelse af, hvordan det var at være barn i Helsingør for 200 år siden. I år bliver det lidt anderledes pga. covid-19 smittefare.

- Vi har fået mulighed for at tilbyde noget ligeså relevant og spændende i år, dog for færre børn, siger Bymuseet undervisningsansvarlige Line Brun Stallknecht. Via et samarbejde med Børnekultur i Helsingør Kommune har Bymuseet fået mulighed for at tilbyde hele 5.årgang fra Skolen i Bymidten at lege 1800- tals lege med Legeskibets fantastiske legepiloter fra Gerlev højskole.

Pernille, der er lærer for 5.klasse på SiB siger:

- De andre år har vi deltaget i Museets sjove undervisningsforløb i forbindelse med Sundtoldsmarkedet og vi har de sidste tre år valgt at bruge en lørdagsskoledag på at have en bod på Markedet sammen med børnene. Det har været en super oplevelse for vores elever. Da det jo er blevet en tradition at vores 5. klasser starter op med en tur til Sundtoldstiden, var det dejligt, da Line (red. museets undervisningsansvarlige) tilbød os en fælles klasseoplevelse med lege fra 1800 tallet i Museets sundtolds-gårdhave. Det glæder vi os meget til.

Gennem legeforløbet lærer børnene selvfølgelig nye lege, som de kan bruge i frikvartererne på skolen, men de oplever også meget om de samværsformer og de muligheder samfundet gav børn fra forskellige kår for 200 siden.

Børn i Helsingør kan også få en rigtig sjov oplevelse fra Sundtoldstiden lørdag . 15. august, hvor der på Bymuseet bliver vist en rigtig gøglerforestilling, fra dengang det var en lille sensation at kunne gå på line og spy ild. Billetter sælges i bymuseets butik og på visitnordsjaelland.dk

