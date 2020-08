Søndag er der soldater-teater for voksne og soldaterskole for børn. Foto: Presse og sol

Sundtoldens dag begynder i morgen

Helsingør - 07. august 2020 kl. 09:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de klassiske spidsgattere, meterbåde og skærgårdskrydsere sammen med tremastede skonnerter, tomastede galeaser og sprydstagejoller lørdag eftermiddag stævner ind i Kulturhavnen og kaster anker, er det samtidig startskuddet til en uge med Sundtoldens Dage.

Omkring 400 frivillige står klar med forskellige spændende aktiviteter i sundtoldens ånd, for selvom corona har sat en stopper for det ambitiøse program og det store sundtoldsmarked, der ellers var planlagt, så skal ingen snydes for en oplevelse som på sundtoldens tid.

På grund af coronaen har det været nødvendigt at indføre billetter ti de forskellige arrangementer, og det har måske afholdt nogle fra at sikre sig adgang. Der er således stadig mulighed for at reservere billetter til langt de fleste aktiviteter i ugens løb, og det sker på visitnordsjaelland.dk

Hele programmet kan læses på helsingormuseer.dk

Søndag kan man opleve soldaterteater, når Thalias Artillerister opfører en forestilling ud over det sædvanlige. Det foregår i Bymuseets Gårdhave i Hestemøllestræde klokken 13 og 14.30. Forestillingen er for voksne, men umiddelbart efter - klokken 13.45 og 15.15 er der soldaterskole med udklædning for de 5-12 årige i Karmeliterklostrets have i Sct. Annagade 38.

Hver eftermiddag mellem klokken 13 og 1½7 kan man i Frederik II's vinkælder på Kronborg smage Lutendrank i sundtoldsknejpen.