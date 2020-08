Afgang mod København med katamaranfærgen Sundbus Lea Elizabeth. Foto: Allan Nørregaard

Sundbusserne fortsætter rute til København måneden ud

Rederiet Sundbusserne har haft stor succes med den nye rute fra Helsingør til København. Samtidig lover det flere afgange fra Helsingør til Hven.

Helsingør - 13. august 2020 kl. 10:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rederiet Sundbussernes rute mellem København og Helsingør har været en af sommerens store positive overraskelser. Ruten har vist sig at være en efterspurgt ekstra oplevelse, når man alligevel vælger at skulle opleve henholdsvis København og Helsingør for en dag i ferien.

Mange børnefamilier har taget ruten, men ruten har også været attraktivt for de modne gæster, der for manges vedkommende har valgt at tage deres frokost og et glas vin, mens Øresundskysten mellem København og Helsingør strøg forbi.

På grund af den gode tilslutning fra kunderne, har Sundbusserne valgt at fortsætte sejladsen mellem København og Helsingør august måned ud, dog med en justeret sejlplan.

- Vi har lært meget de fire og en halv uge, vi indtil videre har sejlet. Der er dage, som ikke har solgt nok og afgange, der generelt ikke har været stort efterspurgt. Til gengæld har der så været dage og afgange, hvor vi har fyldt Lea Elizabeth helt op. Nu bygger vi videre på vores foreløbige erfaringer og tager i første omgang august måned med, fortæller Hans Froholdt, direktør på Sundbusserne, i en pressemeddelelse.

Den nye sejlplan for Lea Elizabeth er gældende fra 17. august. Kort fortalt sejler Lea Elizabeth torsdag til lørdag. Der vil være afgange kl 11 og 14 fra Helsingør og klokken 12.30 og 17.30 fra København.

Flere afgange til Hven den næste tid

En anden rute, som Sundbusserne ændrer med sensommer-sejlplanen, er ruten Helsingør - Hven.

- Her vil vi gerne komme helsingoranerne i møde. Vi har skabt rum til flere ugentlige afgange fra Helsingør til Hven måneden ud, siger Hans Froholdt videre.

Helt konkret betyder det, at Sundbus Jeppe sejler torsdag til søndag en ekstra tur fra Helsingør til Hven. Afgang fra Helsingør kl 11.20. Man er på Hven kl 12.25 lige i tid til en frokost. Jeppe sejler retur kl 16. Det giver gæsterne tre og en halv time på øen.

Det betyder også, at torsdag og søndag, hvor rederiet i forvejen sejler fra Helsingør til Hven, vil der være mange flere muligheder for at komme til og fra øen.

Sundbusserne fortsætter også sejladsen fra København (Nordre Toldbod) til Hven med en justeret fartplan indtil den 30. september.

Flere planer på tegnebrættet Satsningen på Hven og København-ruterne står dog ikke alene for det lille lokale rederi.

- Vi ser muligheder i andre aktiviteter, blandt andet København-Helsingør og Helsingborg-København ruterne. Vi arbejder på et katalog for firmaudflugter og arrangementer. Vi kigger også på, om vi sammen med de innovative Hven-aktører, kan skabe arrangementer, der vil være spændende for danskerne i efteråret og til jul og måske derved kan opretholde ruterne til Hven i perioder også uden for højsæsonen. Og så skal vi ikke glemme hele motoren i Sundbusserne, Helsingør-Helsingborg, hvor vi med den helt unikke Sundbus-stemning byder velkommen ombord til alle der vil hurtigt og nemt over sundet, slutter Hans Froholdt.