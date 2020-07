Sundbussen Lea Elizabeth, som er en katamaranfærge, bliver sat ind på den nye rute. Foto: Andreas Norrie

Sundbusserne åbner helt ny sommerrute til ø-idyl og storby

Helsingør - 14. juli 2020 kl. 14:27 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Katamaranfærgen Sundbus Lea Elizabeth bliver indsat på helt ny rute mellem Helsingør, Hven og København. Rederiet Sundbusserne åbner ny rute mellem Toldboden i København og centrum af Helsingør. Den nye rute, der vil have tre daglige afgange fra henholdsvis København og Helsingør, starter 17. juli.

- Vi skal tænke anderledes i disse meget uforudsigelige corona-tider. Nu kan vi heldigvis igen sejle til Helsingborg og til Hven. Og det gør vi på fuld kraft. Men vi bliver ved med at se andre muligheder også. Vi tænker nyt og afprøver nye koncepter, siger Hans Froholdt, direktør på Sundbusserne i en pressemeddelelse.

Lanceringen sker samtidig med, at rederiet i sidste uge annoncerede, at man i dagtimerne indfører halvtimesdrift på Helsingør-Helsingborg med sundbusserne Jeppe og Pernille. Rederiet har tidligere forsøgt sig med to halvtimesdrift, men måtte opgive det, og gik tilbage til timedrift. Men nu bliver der altså satset.

Ruten er tænkt som en unik oplevelse, når man vælger at skulle opleve henholdsvis København og Helsingør i ferien, men også pendlerne er velkomne til at få en frisk og anderledes start på arbejdsdagen. Sundbusserne vil lægge et ekstra lag til oplevelsen og give mulighed for at opleve "guldkysten" fra søsiden. Ruten besejles af Sundbussen Lea Elizabeth.

Udgangspunktet bliver Helsingør. En tidlig sundbus afgår klokken 8. Den har ankomst Toldboden klokken 9.10. Allerede 10 minutter efter sejler sundbussen tilbage til Helsingør.

- Nu prøver vi denne nye rute af resten af sommerferien. Vi har en sikker fornemmelse af, at både københavnere, helsingoranerne og turister vil se denne rute som en mulighed for at opleve noget nyt, siger skibsrederen.

Der er i første omgang fra onsdag til søndag. Prisen er 125 kr for voksne og 50 kroner for børn. Almindelige cykler i et begrænset antal kan medtages for 50 kr.

