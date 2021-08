40 danske audiologistuderende skal på tre dages summer camp ved Eriksholm.Foto: Presse

Summer Camp på Eriksholm

Helsingør - 25. august 2021 kl. 10:10

For 15. gang siden 1997 afholder Oticon og Eriksholm Summer Camp for audiologistuderende. Her bygges der bro mellem netværk og viden med målet om at ændre livet for personer med høretab.

Den 25. - 28. august vil telte, kulørte lanterner og summen fra unge stemmer pryde Eriksholm Research Centers i forvejen smukke omgivelser i Snekkersten. Det sker, når mere end 40 danske audiologistuderende inviteres til Summer Camp 2021, hvor audiologi, netværk og sociale begivenheder er på agendaen.

Formålet med Summer Camp er at skabe et læringsmiljø for unge med interesse for audiologi til at arbejde sammen i et partnerskab af entusiasme og erfaring inden for rammerne af Oticons filosofi. Målet er at etablere et netværk af både venner og kommende kollegaer, og derfor er programmet en kombination af forelæsninger og sociale aktiviteter.

Nyeste forskning

Normalt repræsenterer deltagerne lande fra hele verden, men i år er deltagerne udelukkende danske som følge af Covid-19. Det forhindrer selvfølgelig ikke arrangørerne, som består af personale fra Demant, i at tilrettelægge et professionelt program, der tager afsæt i den nyeste forskning og viden om høretab og høreapparater. På programmet er der blandt andet fokus på musikopfattelse hos børn med høretab, udvikling af implanterbare høreløsninger samt kognitiv hørevidenskab.

- Vi er så glade for, at vi igen i år har mulighed for at stable dette arrangement på benene. Vi mener, at et socialt såvel som audiologisk fagligt fællesskab danner grobund for en rigtig gavnlig udveksling af viden, som i sidste ende støtter op om Oticons mission: at ændre livet for personer med høretab, siger medarrangør, Sussi Malmros.

Eriksholm Research Center blev grundlagt i 1977 til et bestemt formål; at lære så meget som muligt om de praktiske behov hos hørehæmmede, for at Oticon kan udvikle de bedst mulige høreløsninger. Alle forskningsprojekterne begynder og slutter med mennesker, idet de tager udgangspunkt i de behov, som mennesker med høretab har.