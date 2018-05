Arrangørerne bag Parkrun Kronborg havde regnet med at mellem 100 og 150 løbere ville havde deltaget per gang. Foto: Kim Rasmussen.

Styrelse fejer unikt løb af vejen

En afgørelse fra Slots- og Naturstyrelsen sætter en stopper for et unikt Parkrun løb, hvor alle var velkomne til at snøre løbeskoene og løbe med.

Ideen om verdens første gratis løb gennem et område på UNESCO's liste over verdens kulturarv falder nu til jorden. Det står klart, efter at Slots- og Naturstyrelsens for nylig afslog en ansøgning fra den lokale løbeklub Puls 3060. Løbeklubben ville i samarbejde med organisationen Parkrun starte et Parkrun Kronborg: Et ugentligt løb med en rute omkring Kronborg Slot for både børn og voksne. Alle deltagerne kunne melde sig til via en hjemmeside og her ville de samtidig få registreret deres personlige løbetid, kunne følge deres udvikling og placering.