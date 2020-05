Mikkel West Jepsen går i 3.u på Helsingør Gymnasium men har ligesom sine kammerater studeret hjemmefra under coronakrisen. Nu ønsker de kommende studenter politikernes opmærksomhed, for hvordan kan studenterhuen fejres til sommer? Det er der pt. ingen klare svar på. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Studenter efterlyser svar: Får vi lov at køre vogntur? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studenter efterlyser svar: Får vi lov at køre vogntur?

Helsingør - 11. maj 2020 kl. 15:41 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den sidste eksamen er overstået og den hvide studenterhue bliver placeret ovenpå det unge, glade hoved, så er euforien ubeskrivelig, og der skal festes flere dage i træk med studentervognturen, som kulminationen på tre års ungdomsuddannelse og den sidste skoletids eksamensræs. Men sådan er udsigterne ikke for studenterårgang 2020s mere end 50.000 kommende studenter, og det sætter en flok 3. g'ere på tværs af landet nu fokus på gennem facebook-begivenheden »Red vores studentertid!«.

- Alt vi beder om, er at få lov til at opleve vores studentertid på samme mådey, som vi har set generationer før os gøre. Denne oplevelse får vi kun én gang i vores liv - vi har glædet os til denne sommer, lige siden vi startede på vores uddannelse, skriver 3. g'erme blandt andet i omtalen, hvor de også opfordrer alle andre til at tilkendegive deres støttes ved at klikke på opslaget.

Markant opbakning Det er der nu 6700, der har gjort, siden begivenheden blev oprettet lørdag aften, og den markante opbakning kommer noget bag på Mikkel Westh Jepsen fra Helsingør, der er en af initiativtagerne.

- Vi troede måske, at vi fik et par hundrede af vores venner til at klikke, men det har vist sig at være succesfuldt, og det har været helt vildt fedt at se, siger Mikkel Vesth Jepsen, der går i 3. u på Helsingør Gymnasium.

I sin fritid er han også medlem af Radikal Ungdom, og det venner fra ungdomspartiet rundt omkring i Danmark, der står bag »Red vores studentertid !«, men initiativet er apolitisk, understreger Mikkel West Jepsen, der ønsker at få skabt en debat om, hvordan studenterfejringerne kan foregå i coronatiden.

Uklare faktorer - drømmer om vognturen - Der er alle de her uklare faktorer, og vi har forsøgt at søge svar ved at lytte os igennem pressemøderne og søge oplysninger alle andre steder, men vi ved ikke, hvordan vores studentertid bliver. Vi ved godt, at den bliver anderledes, men vi kunne godt tænke os at have så normal en studentertid som muligt med en vogntur og en afslutning, som vores familier kan overvære, siger Mikkel West Jepsen.

Forkælet generation? På spørgsmålet om at de kommende studenter bare er forkælet generation, og der er mere alvorlige spørgsmål at tage stilling til omkring genåbningen, lyder kommentaren.

- Vi er ret bevidste om, at corona påvirker mange ting, og at de er vigtige, men vi vil bare ikke glemmes i den her proces. Der blev lyttet til efterskolerne, hvor eleverne fik lov til at komme tilbage. Mange får kun lov til at være student en gang i deres liv. Derfor vil vi gerne have, at det kan fejres på normal men samtidig forsvarlig vis, siger Mikkel West Jepsen.