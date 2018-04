Stribevis af tyverier fra personbiler

Yderligere to biler blev i weekenden blev udsat for indbrud. Mellem lørdag klokken 22.00 og klokken 23.00 stod hvid Citroën Jumper for tur. Her blev sjal tyvene elværktøj og et kloaktv. Mellem søndag og mandag blev bagklappen på en Mercedes Sprinter brudt op. Bilen ejes af et byggefirma, der ved indbruddet mistede både almindeligt og elværktøj. Tirsdag formiddag værdien af de enkelte tyverier endnu ikke opgjort.