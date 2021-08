Social- Beskæftigelsesudvalgets formand Marlene Harpsøe uddelte prisen til Marienlyst Strandhotel ved en reception mandag på rådhuset på Stengade. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Strandhotel fik årets sociale beskæftigelsespris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strandhotel fik årets sociale beskæftigelsespris

Trods en nedlukning og en forsigtig genåbning i 2020 har Marienlyst Strandhotel bidraget med 32 forløb til jobcentrets ledige borgere. Denne indsats fik to af jobcentrets ansatte til at nominere virksomheden.

Helsingør - 31. august 2021 kl. 10:10 Kontakt redaktionen

Det var mandag 6. gang, at Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris blev uddelt. Tidligere vindere er Chaplin, Barslund A/S, RetNemt og Trelleborg Sealing Solutions, Silvan og Konventum. Der var 2 vindere i 2017.

- Prisen burde være uddelt for længe siden, men som alle ved, har vi været ramt af Corona, så derfor er det først muligt at uddele prisen nu, fortalte formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget Marlene Harpsøe(DF) ved uddelingen af prisen på Helsingør Rådhus mandag eftermiddag.

Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris uddeles til en virksomhed i Helsingør Kommune, som har udvist et særligt beskæftigelses- og socialt ansvar.

Formålet med prisuddelingen er at sætte fokus på virksomhedens betydning for udviklingen i Helsingør Kommune og særligt de virksomheder, der tager et socialt ansvar og bidrager til, at arbejdsløse kommer i job igen.

Helsingør Kommune har mange virksomheder, der tager et aktivt beskæftigelsesansvar, er i vækst og har et godt omdømme og betydning for Helsingør Kommune og lokalområdet. Kommunen ved, at en virksomhedsrettet indsats bringer de ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

- Vi har fået flere gode bud på, hvem prisvinderen i 2020 skal være. Der er for 2020 indstillet 8 virksomheder, som alle har udvist et særligt beskæftigelsesansvar.

Social og Beskæftigelsesudvalget har i valget af en vinder lagt vægt på det kendskab, som udvalget har til virksomheden i forvejen og de begrundelser, som fremgår af indstillinget, fortalte Marlene Harpsøe

Udvalget har også lagt vægt på hvorvidt virksomheden opfylder de kriterier som gælder for at komme i betragtning til prisen.

Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris består af et kunstværk af virksomheden Egeværk, som etablererede sig i Helsingør Kommune fra marts 2020, samt et diplom og et tilskud til afholdelse af et socialt arrangement i virksomheden.

Social og Beskæftigelsesudvalget havde besluttet at vinderen af Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris 2020 bliver Marienlyst Strandhotel

Marienlyst Badehotel var indstillet til prisen af 2 medarbejdere fra Jobcenteret.

Begrundelsen for at netop Marienlyst Badehotel skal modtage prisen var:

- At på trods af, at corona midlertidigt har sat en stopper for dele af deres drift, har de været villige til at hjælpe Helsingørs borgere med at komme i praktik, fleksjob og ansættelse.

Samtlige praktikanter har rost dem for deres rumlighed og dejlige arbejdsmiljø. Trods en nedlukning inden udgangen af første kvartal 2020 og en forsigtig genåbning i juli måned 2020 har Marienlyst Strandhotel bidraget med 32 forløb til jobcentrets ledige borgere. Trods en pandemi og en virksomhed som på alle måder er hårdt ramt på driften er 21 af ovennævnte forløb igangsat