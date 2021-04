Gitte Just er plejehjemmets Strandhøjs hidtil eneste leder. Nu går hun på efterløn. Foto: Helsingør Kommune Foto: Susanne Foldberg

Strandhøjs første leder siger farvel

Gitte Just stopper efter 18 år som plejehjemsleder på Strandhøj i Espergærde. Den ny leder er fundet, og tiltræder 1. maj.

Helsingør - 11. april 2021 kl. 04:27 Kontakt redaktionen

Det bliver ikke helt let for Gitte Just at vænne sig til et nyt liv som efterlønner. Efter 18 år som leder af Plejehjemmet Strandhøj i Espergærde - og langt flere år inden for ældreplejen - føler hun sig stadig ikke færdig med sygeplejefaget.

- Jeg kan ikke forestille mig, at jeg ikke også i fremtiden skal være til at præge ældreområdet og skabe meningsfulde veje at gå, siger hun med et smil, siger Gitte Just i et længere interview, som kan læses på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Gitte Just kom til Strandhøj i 2003 - kort efter, at plejehjemmet med den smukke udsigt over Strandvejen og Øresund blev indviet. Hun blev plejehjemmets første leder og søgte stillingen, fordi hun gerne ville være med til at starte leve-bo miljøer op.

- Ideen kom fra Thyra Frank på Lottehjemmet og var et opgør med den traditionelle plejehjemskultur på det tidspunkt. Dengang serverede personalet kaffe fra et rullebord og sad bag beboerne, mens de spiste i fællesstuen. Med leve-bo miljøerne kom tingene til at foregå meget mere på beboernes præmisser. De bestemte selv i deres egen bolig, og ude på enhederne lavede vi varm mad - for eksempel sovs, kartofler og flæskesteg - i de små køkkener, fortæller Gitte Just.

Siden er der sket en del på Strandhøj. Ikke to år har været ens, og verden har forandret sig.

- Vi laver ikke længere maden selv, og der er ikke så meget rødvin og Baileys. Men vi har holdt fast i, at vi altid har øje for den enkelte beboers individuelle ønsker og behov. Det er en stærk del af vores kultur, at vi er her for beboerne. Ikke kun for at servicere dem, men for at skabe et liv for dem. Vi tager udgangspunkt i deres livshistorie og viser hele tiden, at vi har øje for, hvem de er. for eksempel i forhold til døgnrytme, forklarer Gitte Just.

Hun peger på, at de borgere, som i dag flytter på plejehjem, er betydeligt dårligere end dengang, hun begyndte på Strandhøj.

- Mange er meget demente og har behov for langt mere hjælp end før. Tidligere kunne vi tage i Zoo eller Tivoli med hjælp fra fonden Strandhøjs Venner. I dag magter vores beboere ikke så store bevægelser, men hvert år lejer vi et sommerhus, for eksempel i Gilleleje. Så er beboerne deroppe en dag eller to på skift, og det er en fantastisk oplevelse.

Gravhund og hus

Gitte Just har mange planer for livet på efterløn. Hus og have, gravhund og mand venter i Frederiksværk. Og så er barnebarn nr. fire på vej.

- Alle mine børnebørn er kommet inden for de seneste to et halvt år, og jeg glæder mig helt vildt til at være mere sammen med dem. At være plejehjemsleder sluger i perioder meget mere end 37 timer om ugen, og børnebørnene har været med til at skubbe på beslutningen om at gå på efterløn, siger hun.

Den 1. maj er en ny plejehjemsleder parat til at sætte sig i chefstolen på Strandhøj. Det bliver Peter Stuhaug, som er uddannet sygeplejerske og kommer fra en stilling som næstformand i Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Han har tidligere bl.a. været arbejdsmiljøchef på Frederiksberg Hospital.

Gitte Just havde sidste arbejdsdag på Strandhøj den 25. marts.