Se billedserie Sidste år afholdt Helsingør Svømmeklub DM i langbane med stor succes. Foto: Christopher Schyth Kjær

Stort sportsarrangement kommer til Helsingør

På trods af coronavirussen bliver årets Danmarksmesterskab i kortbanesvømning afholdt i Helsingør Svømmehal. Det vækker ikke kun stor begejstring i svømmekredse, men også kommunalpolitisk.

Helsingør - 10. november 2020 kl. 05:55 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Coronavirussen har ført til aflysninger af størstedelen af de sportsarrangementer der har været programsat til at løbe af stablen i 2020. Et af de arrangementer der hvert år afholdes er DM i kortbanesvømning, som egentlig skulle have været afholdt her i starten af november. Det er dog ikke blevet aflyst, i stedet er det blevet rykket til december, hvor Helsingør Kommune, Helsingør Svømmeklub samt Helsingør Svømmehal har fået ansvaret for at arrangere begivenheden, hvor der tidligere år er kommet 2-300 svømmere. Arrangementet, der afvikles fra den 14-21. december, har været længe undervejs, fortæller Lars Heeno Rasmussen, der er formand for Helsingør Svømmeklub.

- Vi søgte arrangementet mere end et år siden og har formentlig fået det, fordi vi har et godt navn i offentligheden og har været kompetente i vores arrangering af tidligere konkurrencer, hvor vi har haft styr på tingene. Sidste år havde vi DM i langbane, hvor folk gik derfra med en god oplevelse, siger han.

Glæde politisk Også Idræts- og Fritidsudvalgets formand, Betina Svinggaard (S). glæder sig over, at der endelig sker noget i sportens verden.

- Det er fantastisk for idrætten og ikke mindst fortjent, at en så god og velorganiseret klub som Helsingør Svømmeklub skal arrangere en så stor begivenhed. Afhængig af antallet af tilskuere, som får lov at se mesterskabet, vil jeg glæde mig til selv at overvære turneringen, siger hun.

Mange forholdsregler For at mindske risikoen for coronavirus vil de kvalificerede svømmere blive opdelt, således at damesvømmerne konkurrer i periodens første fire dage, hvorefter herresvømmerne konkurrerer i de efterfølgende fire dage. Størstedelen af svømmerne der kommer udenbys fra, vil blive indlogeret på Comwell Hotels, hvor overnatning og mad kan foregå på en sundhedsforsvarlig måde. Henrik Dippel, inspektør i Helsingør Svømmehal, fortæller, at de vil gøre alt de kan, for at arrangementet går gnidningsfrit.

- Vi følger de retningslinjer, som vi har fået fra regeringen og Dansk Svømmeunion. Vi har skilte, hvor der står, at der skal holdes afstand. Man skal bære mundbind, medmindre man er i vandet. Vi sørger for at der ikke kommer for mange i omklædningsrummene af gangen og sørger desuden for at spritte af hele tiden. Vi har et møde i næste uge, hvor vi skal drøfte alle de praktiske ting færdigt, siger han.

Lys i mørket Formand for Helsingør Svømmeklub, Lars Heeno Rasmussen, er en smule bekymret for, hvordan coronavirussen vil påvirke arrangementet, men hæfter sig ved, at man endnu ingen coronatilfælde har haft i svømmeklubben.

- Selvfølgelig kan det bekymre mig, hvis arrangementet ender som en superspreder, men vi forbereder os enormt grundigt, ligesom vi tager alle forholdsregler for at undgå en afvikling uden coronatilfælde. Derudover har vi i klub regi endnu ikke haft et coronatilfælde i vores undervisning eller blandt vores konkurrencesvømmere. Det her arrangement er et vigtigt lys i en mørk tid, siger han.

Fra den 14-21. december, hvor arrangementet afholdes, vil der være offentlig åbent for morgensvømning fra klokken 06-08. Der vil dog være lukket for øvrige aktiviteter i svømmehallen under stævnet.