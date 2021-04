Rumbles Burger skiftede for få uger siden navn til Bøff Burgerbar, og nu bliver burgerkædens turbulente fortid omdrejningspunktet i en større retssag. Foto: Christopher Valeur

Stort selskab bag kendt burgerkæde hives nu i retten

Selskabet bag Bøff Burgerbar, tidligere kendt som Rumbles Burgerbar, skal i retten til sommer, hvor der skal køre en omstødelsessag, da burgerkædens konkursbo anklages for at være købt for billigt.

Helsingør - 10. april 2021 kl. 04:06 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Rumbles Burgerbar har i årevis været stedet, hvor helsingoranere har kunnet pleje deres tømmermænd med lækre burgere, eller få noget hurtig takeaway til de travle aftener. Det er fortsat tilfældet efter, at burgerbaren for nylig ændrede navn til Bøff Burgerbar. Noget kan dog tyde på, at der er lavet andet i kulisserne end at flippe bøffer. Det er nemlig således, at der til sommer skal køre en såkaldt omstødelsessag i Retten i Hillerød, hvor det skal afgøres, om burgerkæden blev købt for billigt, da den skiftede ejermand tilbage i 2019.

Vurderet fra Australien Få uger inden selskabet bag burgerkæden gik konkurs i august 2019, var det den tidligere medindehaver, Søren Larsen, der med sit selskab, Great Food and Drinks ApS, købte kæden og dennes fire afdelinger i København, Valby, Hillerød og Helsingør. Forud for salget havde vurderingsselskabet, Lindbjerg Consult, lavet en vurderingsrapport, hvor prisen på kæden blev vurderet til cirka 438.000 kroner. Hvad der er interessant ved vurderingen er, at Lindbjerg Consult ligger i Australien, og vurderingsmanden har derfor aldrig set de aktiver, som han har vurderet. Vurderingen var ene og alene baseret på oplysninger fra Emil Wiegand-Hansen, der solgte burgerkæden til Søren Larsen og dennes selskab.

Solgt for billigt Kurator på konkursboet, advokatselskabet Horten, mente dog, at prisen for selskabet inden konkursen var for billig. Der blev derfor den 24. september 2019 udarbejdet et tillæg, hvor den samlede købesum blev forhøjet til cirka 1.1 millioner kroner. Af de penge skulle cirka 700.000 kroner betales kontant til konkursboet, mens de resterende 400.000 kroner blev berigtiget ved overtagelse af medarbejderforpligtelser. Det kontante beløb er siden da blevet betalt til konkursboet. Konkursboets kreditorer var dog ikke tilfredse med det samlede beløb, som overdragelsesaftalen og tillægsaftalen ville give. Derfor blev det efterfølgende besluttet, at der skulle udarbejdes en ny vurderingsrapport.

Vurderet til millionbeløb Det var det anerkendte vurderingsselskab, SFT Erhvervsvurdering, der i december 2019 fik den opgave. De vurderede selskabet til at være cirka 2,3 millioner kroner værd ved fortsat drift. Altså næsten to millioner kroner mere, end hvad vurderingsselskabet i Australien først havde vurderet det til. Derudover blev lejemålene værdisat til 575.000 kroner, og da Søren Larsen allerede har betalt cirka 700.000 kroner, samt har overtaget medarbejderforpligtelserne på 400.000 kroner, kan Søren Larsen risikere at skulle betale knap 1,75 millioner kroner yderligere til konkursboet.

Det er således Retten i Hillerød, der den 16. og 17. juni i år skal afgøre dette.

Det er det anerkendte advokatselskab, Kammeradvokaten Poul Schmith, der fører sagen på vegne af konkursboets kreditorer. Sagsøgte Great Food and Drinks ApS og dennes ejer, Søren Larsen, afviser kravene, da de mener, at der er betalt korrekt.