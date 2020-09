Se billedserie The Blue Van fik meget tidligt i karrieren en amerikansk pladekontrakt. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Stort rockbrag på vej med The Blue Van Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort rockbrag på vej med The Blue Van

Helsingør - 19. september 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er dømt dansk musikalsk top-møde, når de to erfarne rockorkestre The Blue Van og Freddy And The Phantoms giver dobbeltkoncert på Kulturværftets Store Scene i foråret 21.

Historien om The Blue Van er en hæsblæsende sag, og The Blue Van været igennem mere end langt de fleste danske bands når på en hel karriere. De gik i børnehave sammen i nordjyske Brønderslev, begyndte at spille sammen som 12-årige, fik amerikansk pladekontrakt i 2003, udgav album i hele verden og spillede store koncerter i USA. Men tre år senere krakkede pladeselskabet og med den også rockdrømmen. De fire medlemmer af The Blue Van måtte flytte hjem på børneværelserne igen. Mandede sig op til et nyt album, fik hits og hul igennem til reklamer, film og tv-serie. Lige nu er bandet igen gået sammen om at spille koncerter og indspille ny musik og er på vej tilbage med deres syvende udgivelse. Der bliver en rendyrket rockplade - stadig med den umiskendelige The Blue Van-lyd og med up-to-date-produktion.

The Blue Van består af Steffen Westmark, Søren V. Christensen, Allan Villadsen og Per Jørgensen. Med de to forrige albums Man Up (2008) og Love Shot (2010) har de for alvor sat deres aftryk i den danske muldjord. Albummet Man Up bød på bl.a. hitsinglerne Silly Boy, der var P3's Uundgåelige, og Man Up efterfulgt af nummeret There Goes My Love, som blev verdenskendt i den første iPad-reklame i 2010. Derefter fulgte albummet Love Shot, som også affødte flere single-hits, så som Love Shot, Fame And Glory, og Run To The Sun såvel som duetten Love Radar med danske Nabiha. I 2012 udsendte bandet Would You Change Your Life? og seneste udgivelse Letters er fra 2015.

Freddy And The Phantoms fejrer i 2020 10-års jubilæum som band, og det nye album A Universe From Nothing er deres femte i rækken. De har over årene spillet flere end 300 koncerter på landets største spillesteder og spillet support for verdensnavne som Eagles, Rival Sons, Twisted Sister og Blackberry Smoke.

På Freddy And The Phantoms femte album A Universe From Nothingtager bandet hul på et nyt kapitel. Døren til fremtiden er brudt op, og bandet befinder sig i et dystopisk og faretruende univers, hvor truslen om undergang konstant lurer i kulissen. Der gives ingen lette svar på det stærkt konceptuelle nye album, som både har ladet sig inspirere af Dantes Guddommelige Komedie, Stephen Hawkings og verdens nuværende klimakrise. Det tunge emnevalg har også medført et tungere og hårdere musikalsk udtryk hos bandet. En musikalsk transformation, som har sendt bandet ind i et nyt heavy og scifi-rock univers.