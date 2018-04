Stort gymnasium flager grønt

Grønt Flag - Grøn Skole er Danmarks største netværk indenfor miljø og bæredygtighed. Netværkets mål er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om natur og miljø. Efter opfordring fra en repræsentant fra organisationen er EG i denne måned blevet optaget i netværket. EG's CO2-udvalg glæder sig over de nye muligheder, medlemskabet bærer med sig:

- Grønt Flag - Grøn Skole giver os mange kontakter, også globalt, og muligheden for at blive inviteret til forskellige klimaevents. For eksempel Klimaweekenden, som er arrangeret af organisationen Vedvarende Energi, hvor skolerne deler ideer og inspirerer hinanden. Det er vi glade for, for med den rette viden er det faktisk rigtigt nemt at gøre noget for miljøet, fortæller Vithusha Viknes, der er elevrepræsentant i udvalget.