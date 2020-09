Et nyt tomt lokale i indre by. Foto: Andreas Norrie

Stort city-konditori lukker

Den mindre bagerkæde Brødsnedkeren har valgt at lukke konditoriet på Bjergegade efter bare et år.

De flotte konditorilokaler på hjørnet af Bjergegade og Sct. Olai Gade står nu tomme hen, og store skilte med »til leje« kan ses i vinduerne i bygningen, som er ejet at de lokale selskab Living Invest. Således har ejeren af bageriet siden august sidste år nemlig Humlebæk-virksomheden Brødsnedkeren i al ubemærkethed valgt at lukke butikken i Helsingør, som blev åbnet i august sidste år efter. Åbningen skete efter, at den tidligere ejer af konditoriet heller ikke lykkedes at få en forretning ud af de ellers flotte lokaler.