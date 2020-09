Artiklen: Stort byrådsflertal for plan for Sommariva-grunden

Stort byrådsflertal for plan for Sommariva-grunden

På Byrådsmødet mandag aften besluttede et flertal bestående af alle partier på nær Enhedslisten at vedtage planen for, hvordan kommunens arealer på landsiden af Nordre Strandvej på Sommarivagrunden på Nordre Strandvej skulle sælges til boliger og lokalplanlægges. Det er dog kun arealet syd for Blokhusvej, som der skal bygges boliger på. Enhedslistens har hele tiden ment, at arealet skal udlægges om en folkepark øjensynlig i tråd med visionen fra dengang den legendariske borgmester Peder Christensen(Kong Peder) købte arealerne for at sikre, at de blev udlagt til offentlige formål - i stedet for til private villaer.

Kun EL’s to mandater stemte imod plan for udbud af Sommariva-grunde. Men Lokaldemokraterne stemte imod plan for »Ketcherchefer«.

