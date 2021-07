Stort børnehus kan blive til nye boliger

Børnehuset flytter Baggrunden for salget er, at børnehuset med omkring 75 børn skal flytte ind i to nyistandsatte institutionslokaler på den anden side af Trækbanen i starten af 2022.

Det er dog næppe selve bygningerne, som er det største argument for prisen. I stedet er det muligheden for, at der kan bygges boliger på den 1.449 kvadratmeter store grund. For i denne tid har interessen for at få lov til at opføre boliger i Helsingør ikke været større siden før finanskrisen.