Foto: Christopher Valeur.

Storskærmsfester fortsætter efter EM-drama: - Vi skal hylde Eriksen

Helsingør - 15. juni 2021 kl. 06:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Danmarks åbningskamp ved EM på hjemmebane tog en uforudset og sørgelig drejning, da Danmarks største stjerne Christian Eriksen faldt om på banen med et hjertestop i slutningen af første halvleg.

Hele landet fulgte med, og I Helsingør var omkring 100 danske fans blandt andet samlet ved storskærmen på Axeltorv, hvor de havde set frem til en festlig dansk åbning på EM-slutrunden.

Stemningen på torvet ændrede sig naturligvis drastisk i samme moment, de frygtelige billeder løb over skærmen, og ved torsdagens kamp bliver Eriksen - der siden er vågnet og heldigvis er stabil - hyldet.

Det fortæller Kim Backe, som er citykoordinator i Helsingør Handel - der er arrangør på storskærmsarrangementerne - og det har ikke været et tema at aflyse de kommende visninger.

- Vi skal lave en kæmpe hyldest til Eriksen på torsdag, så vi kommer til at vise landsholdets kommende kampe, og vi arbejder også på at kunne vise endnu flere. Hvis landsholdet havde valgt at trække sig, eller Eriksen ikke efter omstændighederne var okay, ville det være en anden situation, siger Kim Backe om landsholdets næste gruppekampe mod henholdsvis Belgien og Rusland.

Skulle ikke være vist De gennemført skrækkelige billeder fra Parken var svære at stå igennem - også for citykoordinator Kim Backe, der selv var til stede ved storskærmsarrangementet på Axeltorv.

- Det var forfærdeligt at se. Folk sad med stenansigter og tårer i øjnene. Jeg fik så ondt i maven, at jeg var nødt til at forlade området, hvilket mange andre også gjorde, fortæller han.

Kampen blev vist på Viaplay, der siden har beklaget, at Tv-billederne gik alt for tæt på - blandt andet ved at live-transmittere en bevidstløs Christian Eriksen modtage førstehjælp. Også Kim Backe kommer med en hård kritik rettet mod producenterne, da de ifølge citykoordinatoren gik langt over stregen.

- Jeg synes, det var helt umenneskeligt den måde, de viste billeder, af en mand der lå og kæmpede for sit liv, på. Det er ubehageligt at se, om det så er på en stor skærm en lille skærm eller til stede i parken, siger Kim Backe, der fortæller, at arrangørerne overvejede at trække stikket til kampen, men ikke fik det gjort.

God stemning igen Det har været lidt af en kamp for Helsingør Handel at finde økonomien til at finansiere storskærmsvisningerne, som er blevet en realitet gennem støtte fra lokale sponsorer.

Indtil det tragiske øjeblik indtræf, var der ægte landskampsstemning på torvet, og nationalmelodien lød stolt og flot hen over byens tage.

- Stemningen var fantastisk, og alle rejste sig op under nationalsangen. Fodbold har evnen til at samle folket, så vi kan gøre det, vi danskere gør bedst - hygge os, more os og feste, siger citykoordinator Kim Backe.

Kim Backe håber derfor, at mange helsingoranere vil tage del i storskærmsvisningerne af de kommende kampe, så byen sammen kan støtte de danske spillere på deres svære videre færd i turneringen.

- Vi har plads til 200 per gang, så vi kan godt blive flere endnu - også med tanke på, at mange har råbt og skreget på, at byen viser kampene på storskærm, siger Kim Backe med henvisning til debatten på sociale medier.

Flere af byens beværtninger viser EM-kampene over sommeren, mens den helt store skærm på Axeltorv altså også bliver tændt igen på torsdag, når Danmark møder Belgien.