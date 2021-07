Der har været mange mennesker på Axeltorv, når Danmark har spillet kampe. Her ses Axeltorv et par timer inden Danmark spillede deres første gruppekamp ved slutrunden. Foto: Christopher Valeur

Storskærmsarrangement fortsætter trods bommert

Axeltorv lægger endnu en gang rammen for et storskærmsarrangement, når herrelandsholdet i fodbold på onsdag møder England på Wembley. En kabelløsning skal betyde, at signalet ikke går, som det kortvarigt var tilfældet i kampen mod Tjekkiet.

Helsingør - 05. juli 2021 kl. 15:20 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Axeltorv har været godt fyldt de seneste gange, hvor Danmark har spillet ved EM-slutrunden. Det er derfor ingen stor forudsigelse at spå, at det formentlig også bliver tilfældet på onsdag. Her spiller Danmark nemlig semifinale mod England klokken 21, hvor der endnu en gang inviteret til storskærmsarrangement på det flotte torv.

- Vi åbner pladsen klokken 19, og der vil denne aften også være noget musikalsk underholdning, inden kampen går i gang, fortæller citykoordinator i Helsingør Handel, Kim Backe.

150 biletter vil vanen tro blive delt ud, og de vil kunne afhentes mellem klokken 17 og 18 ved scenen på Axeltorv tirsdag aften. Her er det først til mølle, og det vil ikke være tilladt at hente mere end 2 biletter per person.

Skærmen gik i sort Da kampen mellem Danmark og Tjekkiet blev vist på Axeltorv i lørdags, gik storskærmen kortvarigt i sort. Det forventer man dog ikke bliver tilfældet på onsdag, da der kommer en anden internetopsætning.

- Signalet røg, fordi der var for mange, der brugte internettet samtidig. Den kunne ganske enkelt ikke trække det. Vi kørte trådløst internet, men det gør vi ikke mere. Fra på onsdag kører vi med en fast opkobling for at undgå den slags situationer, siger Kim Backe, der ligeledes fortæller, at folk tog det pænt, og at der ikke gik mere end 5-6 minutter før signalet var tilbage.

Finale på storskærm? Selvom politiet havde travlt lørdag aften i Helsingør, var det ikke noget, man kunne mærke på Axeltorv, hvor der ingen nævneværdige problemer var, foruden romerlys, som arrangørerne af arrangementet vil forsøge at få sat en stopper for ved onsdagens semifinale. Det store spørgsmål er så, hvorvidt der også er storskærmsarrangement på Axeltorv til finalen.

- Hvis Danmark går videre, holder vi storskærmsarrangement på søndag. Hvis danskerne taber, så bliver der ingen storskærm. Men til at starte med, skal vi have en stor fest på onsdag, fortæller Kim Backe.