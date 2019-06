Se billedserie På stranden kan man lave meget andet end at bade og få sand mellem tæerne. Det beviser Store Stranddag i Espergærde og Helsingør på søndag. Foto: Picasa

Store stranddag i al slags vejr

Helsingør - 27. juni 2019 kl. 06:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DGI og Helsingør Kommune står bag stort arrangement på søndag på Gummistranden og Espergærde Strand. Der er intet, der tyder på, at det ikke skulle være perfekt strandvejr på søndag, hvor der for første gang holdes Store Stranddag på Grønnehave Strand og Espergærde Strand, men ellers er idéen med stranddagen at sætte fokus på, at man kan bruge stranden året rundt.

Formålet med Store Stranddag er at vise, hvad man kan lave på stranden, når det ikke er 25 grader og høj sol. Målet er også at skabe liv, fællesskab og glæde på strandene uden for sommersæsonen.

Store Stranddag er støttet Nordea Fonden, og det er DGI Nordsjælland og Helsingør Kommune, der samarbejder om at få stranddagene på plads. Det er op til de frivillige, hvilke aktiviteter der skal være på dagen. DGI Nordsjælland har store forventninger til de fire stranddage, som udover på sø ndag advikles den 3. august på Hornbæk strand, 29. september, 29. december og 29. marts på alle tre strande i Espergærde, Helsingør og Hornbæk.

- Flere undersøgelser viser, at danskernes foretrukne sted at bevæge sig, er naturen. Store Stranddag giver børn og voksne en unik mulighed for at opleve en bred palet af, hvordan man kan være aktive sammen i den kystnære natur. Det er mit håb, at deltagernes oplevelser i løbet af de fire Store Stranddage kan få endnu flere nordsjællændere til at bruge naturen aktivt fremover. Og gerne hele året rundt, siger Per Frost Henriksen, der er formand i DGI Nordsjælland.

På søndag kan man få sand mellem tæerne, opleve yoga, kom på sanketur ogsamle spiselige urter, prøve strandfodbold eller den nye trend et SUPboard.

- Jeg glæder mig til Store Stranddag, hvor vi skal nyde den mangfoldighed af aktiviteter, der kan finde sted på vores dejlige strande. Der er nemlig rigtig meget man kan foretage selvom det ikke er traditionelt strandvejr. Samtidig vil jeg gerne på forhånd takke vores fantastiske frivillige og foreninger, der er med til at give alle en god oplevelse og tak til DGI Nordsjælland for et godt samarbejde, siger borgmester Benedikte Kiæ.

På Gummistranden på Grønnehave byder programmet på søndag på Yoga på Kronborg kl. 10-11.30, Yoga for teenagere, Roning med Helsingør Roklub, Åben svømning med Trinord, Sanketure med Sigrid, Leg og motion for hele familien, Familie O-løb, Krabbefangst og vod træk med Øresundsakvariet, Foto-konkurrence, Natur og leg for børn 2-8 år, strandfodbold, Fodboldfitness og Affaldsindsamling.

Og på Espergærde Strand er der Yoga for teens, Croostræning på stranden, Badelauget inviterer 400 medlemmer til stranddag, Strandvandring/seniorstrandaktiviteter, havnen: Fiskeri med net/garn og krabbefangst, Bygge tømmerflåde/byg en bro, Svedhytte på stranden, Fotosafari, Strandhåndbold, Ponytrækning, Prøve havkajak/SUP/surfboard,

Strandfodbold (EM for 13-16 årige) og Kids Run.