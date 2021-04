Se billedserie Jakob Schlein Andersen viser stolt et af de fund frem, som den seneste tids udgravning har ført med sig. Foto: Christopher Valeur

Store fund: En tidsrejse 10.000 år tilbage

På markerne ved Kelleris Hegn er en større udgravning i gang, og der er allerede blevet fundet flere interessante genstande af ældre dato, eksempelvis en pilespids fra stenalderen.

Store bunker med jord har fået markerne ved Kelleris Hegn til at ligne en miniature udgave af en grusgrav. Det er dog ikke grus, som man leder efter, men derimod flere tusinde år gamle genstande. Markerne i Kelleris Hegn er således det tætteste vi kommer på en tidsmaskine, hvor adskillige fund allerede er opdaget af arkæologerne. Fund der kan give os en større klarhed over vores forfædres liv.

Stor bosættelse Den arkæologiske udgravning har efterhånden fundet sted i en måneds tid, og det står nu klart, at det er jernalderens bosættelser, som man kan se, når få centimeters muldjord er blevet gravet væk med en stor gravemaskine.

- Vi har fundet en jernalderbosættelse, som er fra tiden omkring Kristi fødsel, eller et par hundrede år før eller efter. Det er forskelligt hvad vi finder som spor fra huse. Nogle gange kan det være knogler fra madlavning, eller forkullet korn, hvor man kan se, hvad de har dyrket. I det her tilfælde har vi fundet en hel del spor fra jernudvinding, som ser ud til, at have været en generel ting i nærområdet, fortæller udgravningsleder, Jakob Schlein Andersen.

Lerkar som husoffer Det er en større proces at lave en udgravning på en stor mark, og udgravningen fortsætter da også hele sommeren. Ved et område på markerne var en gravko i gang med at fjerne muldlaget, for at komme ned til det jordlag, hvor arkæologerne finder interessante punkter, eksempelvis mørke plamager i jorden, der er udtryk for, at der er blevet gravet noget ned engang. Arkæologerne går derefter over til håndskovl, og de har allerede fundet adskillige interessante ting, blandt andet et husoffer.

- Vi har fundet en miniature udgave af et lerkar, der har været nedsat som husoffer. Da man byggede huset valgte man at give et lille offer for at beskytte huset, og der valgte man altså, at sætte et lille miniature kar ned der, hvor vægstolpen blev placeret, siger Jakob Schlein Andersen.

Gamle bondegårde De genstande som man har fundet, blandt andet jernslagger, samt små stykker af en ovn, kan fortælle hvilken tidsalder fundene er fra, og hvordan menneskerne levede tilbage for 2.000 år siden.

- Området har nok været en landsby med værksteder. Ikke en landsby, som det vi kender, hvor det er bindingsværkshuse, der ligger tæt. Her har de ligget mere spredt, hvor husene har haft en form for stråtag og lerklinede vægge. Der har været værkstedsområder, hvor jernudvinding formentlig har været en vigtig del af deres erhverv, men derudover har de også dyrket jorden og haft husdyr. Man kan næsten kalde deres hjem for bondegårde, bare ældre end de bondegårde, som vi kender, fortæller Jakob Schlein Andersen.

Fund fra stenalderen Når der foretages udgravninger i byerne, vil man jo længere ned man graver, komme længere tilbage i tiden, da man konstant har bygget ovenpå. Det er ikke tilfældet på åbent land, hvor genstande ældre end 2.000 år ligeledes kan ligge i lav dybde. Det var da også tilfældet mandag eftermiddag, da en heldig arkæolog fandt en pilespids fra stenalderen. Den er altså derfor væsentlig ældre end de lerkar og lignende, som man har fundet fra jernalderen. Spørgsmålet er derfor, hvad sommerens udgravninger ellers byder på af forhistoriske genstande?