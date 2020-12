Stor udrykning: Unge mænd gik rundt med gevær

t større antal patruljer rykkede onsdag eftermiddag klokken 13.26 ud til Hestens Bakke på Vapnagaard, hvor en 62-årig kvinde havde set tre unge mænd gå rundt med et gevær, muligvis et luftgevær. Patruljerne runderede flere steder i området, blandt andet ved Multiparken, svømmehallen og gymnasiet, men de unge var ikke at se nogen steder, oplyser Nordsjællands Politi.