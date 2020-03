Stor udrykning: Brand i etageejendom

Klokken 21.40 tirsdag aften blev det anmeldt, at der var brand i en lejlighed på Rolighedsvej, hvor røgen væltede ud af nogle åbne vinduer på adressen. Politiet og Helsingør Kommunes Beredskab kørte til stedet, hvor branden hurtigt blev slukket.

Branden skyldtes formentlig, at nogle aviser nær et tændt komfur var blevet antændt, og en 33-årig mand, som befandt sig på adressen, blev derfor sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.