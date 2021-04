Stor tumult i lokal Føtex

Klokken 16.56 blev det anmeldt, at der var opstået tumult mellem nogle personer i Føtex Food på Nørrebakken.

En patrulje kørte til stedet, hvor en kvinde og to mænd, alle 31 år og fra Helsingør, blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, idet deres adfærd var egnet til at forstyrre den offentlige orden.