Stor stigning i antallet af sigtelser

Hvad årsagen er til det betydeligt stigende antal sigtelser i Helsingør, er for politiet selv svært at give et entydigt svar på. Politiinspektør ved Nordsjællands Politi Svend Foldager fortæller, at der sandsynligvis ligger flere forklaringer bag, som at corona kan have frigivet ressourcer til at komme til bunds i nogle af de sager, der før har været nedprioriteret.