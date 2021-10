De ældre borgere får nu tilbudt et tredje stik, og det kan være en del af forklaringen på, hvorfor seks gange så mange har benyttet sig af pop-up vaccinationscentrene i Helsingør i uge 40 sammenlignet med uge 36. Foto: Kenn Thomsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor stigning: Pop-up vaccinationscentre havde rygende travlt i andet forsøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor stigning: Pop-up vaccinationscentre havde rygende travlt i andet forsøg

Kun 44 kom forbi pop-up-vaccinationscentrene første gang, men i anden ombæring kom hele 281 personer forbi til et stik på henholdsvis Kingosvej og Nøjsomhed. Det viser tal fra Region Hovedstaden.

Helsingør - 12. oktober 2021 kl. 06:56 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Det store vaccinationscenter i Snekkersten Hallen er lukket for længst, men i sidste uge kunne helsingoranerne igen blive vaccineret mod covid-19 lokalt, da Region Hovedstaden åbnede op for to såkaldte pop-up vaccinationscentre - det ene i Nøjsomhed og det andet på Kingosvej.

Åbningen sker som et samarbejde mellem Helsingør Kommune og regionen, og det var en noget større succes målt på antal stik anden gang end første.

Tilbage i uge 36, hvor pop-up vaccinationscentrene første gang kom til Helsingør, var der nemlig ikke verdens største opbakning til initiativet. Således lod blot 44 borgere sig vaccinere, og særligt i aktivitetshuset Nøjsomhed var aktiviteten til at overse den 7. september, hvor kun tre borgere kom forbi til et stik i løbet af de fem timer, der var åbent den dag.

Seks gange så mange

Men i uge 40 havde piben fået en helt anden lyd, da tal fra Region Hovedstaden viser, at mere end seks gange så mange har ladet sig vaccinere i anden omgang sammenlignet med uge 36. I alt er der blevet delt 281 doser ud, og det giver en tilfreds chef for vaccinationscentrene i Region Hovedstaden.

- Vores opgave er først og fremmest at hjælpe kommunerne - og andre - med at være til rådighed med pop-up-vaccination, så det bliver så let som muligt for de borgere, der gerne vil vaccineres, at få et stik. Det er altid svært at forudsige, hvor mange der vil benytte sig af et pop-up-tilbud, men i denne situation synes jeg, at det ser fornuftigt ud, siger Tanja Duelund Pallesen.

I Aktivitetshuset Nøjsomhed blev 106 personer vaccineret den 5. oktober og 7. oktober, mens 175 personer benyttede sig af tilbuddet i Fælleshuset Kingosvej den 6-7. oktober.

Vender tilbage igen Og tallene skulle altså være gode nok i mere end en forstand. Chefen for vaccinationscentrene i Region Hovedstaden Tanja Duelund Pallesen fortæller således, at de også i andre kommuner har set et lignende mønster.

- Erfaringerne viser, at der generelt er større tilslutning anden gang, hvilket kan hænge sammen med, at folk lige har skulle lære muligheden at kende, ligesom flere har kunne nå at høre om det. Og så er vi jo begyndt på tredje stik til folk på +85, som også kan spille ind, siger hun.

Der er allerede lagt et nyt besøg i Helsingør i kalenderen, når der åbner et pop-up vaccinationscenter den 28. oktober på Jernbanevej 7 fra 8.30-13.00.