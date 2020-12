Stor solcellepark bliver endnu større

Men tidligere i år valgte selskabet som en del af et en ny strategi at satse på solenergi, hvilket kommer til at ske gennem et selvstændigt selskab ved navn Kronborg Solenergi A/S. Det første projekt er en solcellepark bag Skibstrup Affaldscenter på et areal, der i dag er landbrugsjord.

Nu kan Forsyning Helsingør så oplyse, at det er lykkedes at få fingrene i yderligere 8 hektar jord, som ligger direkte op til den grund, hvor parken skal anlægges. Samtidig har selskabet indhentet de nødvendige godkendelser til at omdanne landbrugsjorden til energiproduktion hos Landbrugsstyrelsen, fremgår det af referatet af det seneste møde i Økonomiudvalget. Her bakkede et enigt udvalg op om udvidelsen, som er betinget af, at Forsyningsselskabet samtidig overdrager et mindre areal til naboen gennem et mageskifte.